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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

ФКП «Комбинат «Каменский» после происшествия проверяет Минпромторг РФ

происшествия

Ровно год прошел со дня трагедии на химкомбинате в Каменске

После трагедии было возбуждено уголовное дело по факту гибели работников.

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Напомним, что взрыв в цеху прогремел 29 июля около 20.00. В результате происшествия  пострадали 7 человек. Получив ожоги от 80 до 100 % тела, они были доставлены в ЦГБ Каменска-Шахтинского, но ни одному пострадавшему выжить не удалось. Со 2 по 4 августа всех семерых погибших похоронили. 4 августа в Каменске был объявлен днем траура. 

По факту гибели людей СК России сразу возбудил уголовное дело по ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

Позже Минпромторг заявил: причиной стали грубые нарушения требований промышленной безопасности. Подчеркивалось, что ошибку совершили руководство цеха № 101 в процессе устранения сбоя в работе оснастки, а также должностные лица, ответственные за организацию производственного контроля на предприятии. 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) после расследования привлекла к административной ответственности семь должностных лиц, а также юридическое лицо.

В январе 2022 года генеральный директор ФКП «Комбинат» Каменский» Сергей Поваров покинул свой пост. Формулировка была такая: «на заслуженный отдых». 

Список погибших:

  • Геннадий Андреев, 31 год
  • Александр Красников, 33 года
  • Геннадий Иванов, 34 года
  • Алексей Бойко, 39 лет
  • Галина Авдеева, 50 лет. 
  • Вячеслав Сухоберий, 42 года
  • Светлана Михина, 54 года

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