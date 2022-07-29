Напомним, что взрыв в цеху прогремел 29 июля около 20.00. В результате происшествия пострадали 7 человек. Получив ожоги от 80 до 100 % тела, они были доставлены в ЦГБ Каменска-Шахтинского, но ни одному пострадавшему выжить не удалось. Со 2 по 4 августа всех семерых погибших похоронили. 4 августа в Каменске был объявлен днем траура.

По факту гибели людей СК России сразу возбудил уголовное дело по ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

Позже Минпромторг заявил: причиной стали грубые нарушения требований промышленной безопасности. Подчеркивалось, что ошибку совершили руководство цеха № 101 в процессе устранения сбоя в работе оснастки, а также должностные лица, ответственные за организацию производственного контроля на предприятии.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) после расследования привлекла к административной ответственности семь должностных лиц, а также юридическое лицо.

В январе 2022 года генеральный директор ФКП «Комбинат» Каменский» Сергей Поваров покинул свой пост. Формулировка была такая: «на заслуженный отдых».

Список погибших: