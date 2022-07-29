происшествия
Ровно год прошел со дня трагедии на химкомбинате в Каменске
После трагедии было возбуждено уголовное дело по факту гибели работников.
Напомним, что взрыв в цеху прогремел 29 июля около 20.00. В результате происшествия пострадали 7 человек. Получив ожоги от 80 до 100 % тела, они были доставлены в ЦГБ Каменска-Шахтинского, но ни одному пострадавшему выжить не удалось. Со 2 по 4 августа всех семерых погибших похоронили. 4 августа в Каменске был объявлен днем траура.
По факту гибели людей СК России сразу возбудил уголовное дело по ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).
Позже Минпромторг заявил: причиной стали грубые нарушения требований промышленной безопасности. Подчеркивалось, что ошибку совершили руководство цеха № 101 в процессе устранения сбоя в работе оснастки, а также должностные лица, ответственные за организацию производственного контроля на предприятии.
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) после расследования привлекла к административной ответственности семь должностных лиц, а также юридическое лицо.
В январе 2022 года генеральный директор ФКП «Комбинат» Каменский» Сергей Поваров покинул свой пост. Формулировка была такая: «на заслуженный отдых».
Список погибших:
- Геннадий Андреев, 31 год
- Александр Красников, 33 года
- Геннадий Иванов, 34 года
- Алексей Бойко, 39 лет
- Галина Авдеева, 50 лет.
- Вячеслав Сухоберий, 42 года
- Светлана Михина, 54 года