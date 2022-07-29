Экскурсию для областного министра Самвела Аракеляна провел 29 июля глава администрации Владимир Шевченко.

Рассказал ли наш глава гостю о том, как в течение шести лет ремонт стадиона “Прогресс” откладывали на неопределенное время, неизвестно, но чиновники все же обсуждали, какие меры принять по его поэтапному восстановлению. Речь шла о том, как быстро навести там марафет и найти предпринимателя, готового за свой счет реконструировать этот городской объект.