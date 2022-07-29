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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Министр спорта Ростовской области осмотрел «убитый» каменский стадион
Фото пресс-службы администрации города.

спорт

Министр спорта Ростовской области осмотрел «убитый» каменский стадион

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Экскурсию для областного министра Самвела Аракеляна провел 29 июля глава администрации Владимир Шевченко.

Рассказал ли наш глава гостю о том, как в течение шести лет ремонт стадиона “Прогресс” откладывали на неопределенное время, неизвестно, но чиновники все же обсуждали, какие меры принять по его поэтапному восстановлению. Речь шла о том, как быстро навести там марафет и найти предпринимателя, готового за свой счет реконструировать этот городской объект.

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