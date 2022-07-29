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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 29 июля

общество

Какой сегодня день: даты и события 29 июля

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 29 июля 2022 года.

  • День системного администратора. Каждый год, в последнюю пятницу июля, администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта» отмечают свой профессиональный праздник — День системного администратора. Или, в американском варианте — День благодарности системному администратору (System Administrator Appreciation Day, SAAD).
    Системный администратор (англ. system administrator), ИТ-администратор — сотрудник, в чьи обязанности входит обеспечение штатной работы парка компьютерной техники, сети и программного обеспечения.
    Среди основных задач сисадминов: установка и конфигурирование аппаратного и программного обеспечения; подготовка и сохранение резервных копий данных; создание и поддержание в актуальном состоянии пользовательских учётных записей; устранение неполадок в системе; планирование и проведение работ по расширению сетевой структуры предприятия; документирование всех произведенных действий. Зачастую системному администратору приходится заниматься и обеспечением информационной безопасности в организации.
  • Финогеев день. В этот день совершается память священномученика Афиногена и его десяти учеников, пострадавших за веру во время гонений на христиан в городе Севастии. Предание таково: однажды правитель Филомарх устроил большой праздник в честь языческих богов и приказал горожанам принести жертву идолам, но многие севастийцы отказались участвовать в этой затее, поскольку исповедовали христианство. Правитель приказал своим воинам избивать отступников. Тогда же выяснилось, что христианство распространилось в Севастии благодаря проповедям местного епископа — старца Афиногена.
    Считалось, что ко дню Афиногена, или Финогея, как его называли на Руси, лето проходит самую знойную пору. Сам же праздник имел огромное значение для крестьян — во многих районах начинали жать рожь. Первый сжатый сноп называли именинным. Вечером после работы его с песнями несли на гумно: впереди шел хозяин со снопом, за ним шествовали работники. Именинный сноп сохраняли для будущих обрядов: с него начинали молотьбу, соломой с него кормили заболевшую скотину, а зерном лечили людей. Часть первого зерна обязательно оставляли для посева.
    С жатвой связано множество пословиц, поговорок и примет, которые вспоминали в день святого Афиногена. Среди них такие: «Первый колосок Финогею, последний — Илье на бороду»; «На Финогея молись солнышку — проси Бога о ведрышке»; «Придет Финогей с теплом и светом — уберешься загодя со жнитвом; Финогей с дождем — копногной, хлеб в снопе прорастет».
    В Афиногенов день обращали внимание на приметы. Если ботва у моркови поникала — это предвещало дождь. А когда начинались частые туманы, можно было готовиться к сбору грибов. С этого дня на столе регулярно появлялись грибные блюда: любимая многими гречневая каша с грибами и луком, котлеты из белых грибов, грибная икра и, конечно, жаренная с грибами картошка.
    Лето неуклонно приближалось к осени, птицы переставали петь. «На Афиногена и пташка задумывается»; «Заря ходит — птичьи перья подбирает», — замечали люди.

Именины в этот день

Алевтина, Валентина, Иван, Матрона, Павел, Петр, Федор, Юлия, Яков

Знаменательные даты и события

  • 1696 Русскими войсками взята турецкая крепость Азов
  • 1836 В Париже торжественно открыта Триумфальная арка
  • 1914 Отменены VI летние Олимпийские игры
  • 1948 Открылись XIV летние Олимпийские игры в Лондоне (Великобритания)
  • 1963 Состоялся первый полет самолета Ту-134
  • 1974 В структуре КГБ СССР создана элитная спецгруппа «А» («Альфа»)
  • 1981 Состоялась свадьба наследника британского престола Чарльза принца Уэльского и леди Дианы Спенсер

Персоны

  • 1817  — 1900
    Иван Айвазовский
    русский живописец-маринист
  • 1853  — 1890
    Винсент ван Гог
    голландский художник-постимпрессионист
  • 1883  — 1945
    Бенито Муссолини
    итальянский политический деятель, лидер фашистской партии (НФП), диктатор
  • 1900  — 1980
    Филипп Голиков
    советский военачальник, Маршал Советского Союза
  • 1905  — 1965
    Клара Боу
    американская актриса, звезда немого кино
  • 1915  — 1988
    Павел Кадочников
    советский актер театра и кино, режиссер, Народный артист СССР
  • 1925  — 2021
    Микис Теодоракис
    греческий композитор и политический деятель
  • 1926  — 2004
    Зиновий Корогодский
    советский и российский театральный режиссер, педагог, Народный артист РСФСР
  • 1932  — 1999
    Анатолий Соловьяненко
    советский оперный певец, лирико-драматический тенор
  • р. 1954
    Игорь Крутой
    советский и российский композитор, певец, продюсер, Народный артист России

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