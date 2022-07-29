Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 29 июля 2022 года.

День системного администратора. Каждый год, в последнюю пятницу июля, администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта» отмечают свой профессиональный праздник — День системного администратора. Или, в американском варианте — День благодарности системному администратору (System Administrator Appreciation Day, SAAD).

Системный администратор (англ. system administrator), ИТ-администратор — сотрудник, в чьи обязанности входит обеспечение штатной работы парка компьютерной техники, сети и программного обеспечения.

Среди основных задач сисадминов: установка и конфигурирование аппаратного и программного обеспечения; подготовка и сохранение резервных копий данных; создание и поддержание в актуальном состоянии пользовательских учётных записей; устранение неполадок в системе; планирование и проведение работ по расширению сетевой структуры предприятия; документирование всех произведенных действий. Зачастую системному администратору приходится заниматься и обеспечением информационной безопасности в организации.

Каждый год, в последнюю пятницу июля, администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта» отмечают свой профессиональный праздник — День системного администратора. Или, в американском варианте — День благодарности системному администратору (System Administrator Appreciation Day, SAAD). Системный администратор (англ. system administrator), ИТ-администратор — сотрудник, в чьи обязанности входит обеспечение штатной работы парка компьютерной техники, сети и программного обеспечения. Среди основных задач сисадминов: установка и конфигурирование аппаратного и программного обеспечения; подготовка и сохранение резервных копий данных; создание и поддержание в актуальном состоянии пользовательских учётных записей; устранение неполадок в системе; планирование и проведение работ по расширению сетевой структуры предприятия; документирование всех произведенных действий. Зачастую системному администратору приходится заниматься и обеспечением информационной безопасности в организации. Финогеев день. В этот день совершается память священномученика Афиногена и его десяти учеников, пострадавших за веру во время гонений на христиан в городе Севастии. Предание таково: однажды правитель Филомарх устроил большой праздник в честь языческих богов и приказал горожанам принести жертву идолам, но многие севастийцы отказались участвовать в этой затее, поскольку исповедовали христианство. Правитель приказал своим воинам избивать отступников. Тогда же выяснилось, что христианство распространилось в Севастии благодаря проповедям местного епископа — старца Афиногена.

Считалось, что ко дню Афиногена, или Финогея, как его называли на Руси, лето проходит самую знойную пору. Сам же праздник имел огромное значение для крестьян — во многих районах начинали жать рожь. Первый сжатый сноп называли именинным. Вечером после работы его с песнями несли на гумно: впереди шел хозяин со снопом, за ним шествовали работники. Именинный сноп сохраняли для будущих обрядов: с него начинали молотьбу, соломой с него кормили заболевшую скотину, а зерном лечили людей. Часть первого зерна обязательно оставляли для посева.

С жатвой связано множество пословиц, поговорок и примет, которые вспоминали в день святого Афиногена. Среди них такие: «Первый колосок Финогею, последний — Илье на бороду»; «На Финогея молись солнышку — проси Бога о ведрышке»; «Придет Финогей с теплом и светом — уберешься загодя со жнитвом; Финогей с дождем — копногной, хлеб в снопе прорастет».

В Афиногенов день обращали внимание на приметы. Если ботва у моркови поникала — это предвещало дождь. А когда начинались частые туманы, можно было готовиться к сбору грибов. С этого дня на столе регулярно появлялись грибные блюда: любимая многими гречневая каша с грибами и луком, котлеты из белых грибов, грибная икра и, конечно, жаренная с грибами картошка.

Лето неуклонно приближалось к осени, птицы переставали петь. «На Афиногена и пташка задумывается»; «Заря ходит — птичьи перья подбирает», — замечали люди.

Именины в этот день

Алевтина, Валентина, Иван, Матрона, Павел, Петр, Федор, Юлия, Яков

Знаменательные даты и события

1696 Русскими войсками взята турецкая крепость Азов

1836 В Париже торжественно открыта Триумфальная арка

1914 Отменены VI летние Олимпийские игры

1948 Открылись XIV летние Олимпийские игры в Лондоне (Великобритания)

1963 Состоялся первый полет самолета Ту-134

1974 В структуре КГБ СССР создана элитная спецгруппа «А» («Альфа»)

1981 Состоялась свадьба наследника британского престола Чарльза принца Уэльского и леди Дианы Спенсер

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