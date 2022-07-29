30 июля в станице Калитвенской состоится каменская часть регионального фестиваля «Донская уха».

Праздник начнется в 11.00 на местном пляже.

Программа фестиваля рассчитана ориентировочно на два часа, до 13.00. Однако, как заверили корреспондента «ПИКа» в районном Доме культуры, праздник продолжится до тех пор, пока все участники не продемонстрируют свои кулинарные таланты, а зрители не продегустируют уху, приготовленную по разным рецептам.

В мероприятии будут участвовать не только любители и виртуозы по приготовлению главного блюда Донской земли, но и творческие коллективы домов культуры Каменского района. Они будут создавать своим искусством праздничное настроение.