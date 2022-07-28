В Ростовской области выявлена циркуляция новых подвидов омикрон-штамма коронавируса – Ва-5 и Ва-4. Об этом на заседании Правительства региона сообщил глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

Естественно, что распространение этих штаммов ведет к росту заболеваемости. По словам Е. Ковалева, это показала предыдущая неделя, во время которой наблюдалось увеличение числа заболевших, хотя и незначительное. В этой связи главный санитарный врач области рекомендует в общественных местах пользоваться масками. По его словам, также необходимо вернуться к дезинфекции общественного транспорта. А всем работодателям в обязательном порядке тестировать на коронавирус сотрудников, вернувшихся из отпуска.

– Да, коронавирус сейчас протекает в основном легко, – подчеркнул Е. Ковалев, – но никто не знает, сколько в случае массового заражения будет тяжелых случаев и госпитализаций.