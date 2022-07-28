Бедное животное просидело на ветке по меньшей мере три дня. Наблюдавшие за происходящим жильцы соседних домов надеялись, что хвостатый слезет сам. Потом пытались помочь ему спуститься вниз. Все безрезультатно.

Утром 28 июля на призывы о помощи откликнулись каменские спасатели. На помощь породистому коту прибыли сотрудники ПЧ № 27 и ГО и ЧС Каменска. Испуганного животного сняли с дерева, напоили и накормили. Сейчас он находится в пожарном депо и ждет, когда хозяева заберут беднягу домой.