20 июля 2022 года на 938-м км трассы М4 «Дон» (район разъезда Северский Донец, заезд на стояночный комплекс) водитель International попал в аварию.

Его длинномер перевозил трубы. Со слов потерпевшего, он ехал с севера в сторону Краснодара. В 22.15 фура-рефрижератор, выезжая со стояночного комплекса, не уступила дорогу потоку машин, двигавшихся по трассе, и задела длинномер. В результате удара серьезные повреждения получила кабина грузовика International, а также перевозимый им груз – трубы. Виновник, не остановившись, скрылся с места ДТП.

Пострадавшая сторона просит помощи в поиске скрывшейся с места аварии машины. Если вы располагаете какой-либо информацией или видеосвидетельством этой аварии, пишете нам в телеграм@gazetapik_bot или присылайте сообщение на номер 8 (928) 197 3333.