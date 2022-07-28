В качестве памятной даты День Крещения Руси, который отмечается 28 июля, был установлен Федеральным законом в 2010 году.

В православном церковном календаре 28 июля (по старому стилю – 15 июля) – день памяти великого равноапостольного князя Владимира (960-1015), крестителя Руси. Этому событию в храмах посвящены праздничные богослужения (в июне 2008 года Архиерейский Собор РПЦ постановил в день святого равноапостольного князя Владимира 28 июля совершать богослужение по уставу великого праздника).

Празднование равноапостольному Владимиру было установлено Александром Невским после того, как 15 мая 1240 года помощью и заступлением святого была им одержана знаменитая Невская победа над шведскими крестоносцами.

Впервые День крещения Руси отметили в 1888-м. Тогда по Российской империи прошли широкие праздничные гуляния.

По благословению патриарха Кирилла, ежегодно 28 июля ровно в полдень совершают праздничный колокольный звон. Также в храмах в этот день крестят.

Как повествует летописное «Сказание об испытании или выборе вер», в 986 году князя Владимира в Киеве посещали посольства от разных народов, призывавшие обратиться в их веру. Последним, согласно летописям, прибыл проповедник, присланный из Византии, который рассказал Владимиру о православии. Чтобы понять, чья вера лучше, князь Владимир отправил посланников в те страны, откуда приходили проповедники. Возвратившись, послы рассказали о религиозных обычаях и обрядах этих стран. Самое большое впечатление на них произвела патриаршая служба в Царьграде (Константинополе).

Согласно «Повести временных лет», в 987 году князь Владимир на совете бояр принял решение о крещении Руси «по закону греческому». Крещение Руси произошло в 988 году. Сначала князь Владимир, которого историки назвали великим, церковь – святым равноапостольным, а народ – Владимиром Красное Солнышко, крестился сам. На тот момент Русь была языческой. В разных городах люди верили в разных богов, которых было много. Владимир хотел объединить государство единой верой. Во всех городах по велению князя начали свергать языческих идолов, возводить церкви и крестить людей. С тех пор христианская вера крепко укоренилась на нашей земле.