С 24 июля по 8 августа по территории Шахтинской епархии пройдет Всероссийский автомобильный крестный ход «Святая Русь».

Крестный ход будет сопровождать точную копию Небоявленного Животворящего Креста Господня (Годеновский крест), который находится в селе Годеново Ярославской области, икону Казанской Божией Матери Державный Покров с частичкой мощей священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси, икону Божией Матери «Магаданская», икону святой преподобной Зосимы Еннатской с частичкой мощей. Святыни посетят храмы Шахтинской епархии в соответствии с утвержденным графиком. Прибытие крестного хода в храм св. Сергия Радонежского (х. Старая Станица) ожидается 29 июля в 16.00.

30 июля в 16.30 крестный ход прибудет в каменский Свято-Покровский храм. Здесь святыни пробудут до 14.00 31 июля. А затем крестный ход последует в Зверево.

Организатором крестного хода, посвященного будущему 600-летию явления Животворящего Креста Господня, стала Магаданская областная организация Всероссийского общества инвалидов.

За три года автомобильный крестный ход «Святая Русь» прошел около 150 000 км и охватил не только Россию, но и Украину, Беларусь, Финляндию, Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, Чехию, Словакию, Венгрию, Сербию, Черногорию, Святую Гору Афон, Кипр и Турцию.