Большой пакет крышек от пластиковых бутылок «ПИК» передал каменчанке Людмиле Плисовой, автору огромных мозаик во дворе дома № 7 на ул. Декабристов.

В корреспонденции о рукодельнице и ее картинах, которая была опубликована в «ПИКе» от 20 июля, говорилось о том, что для завершения еще трех картин ей не хватает материала. Сразу после выхода газеты в редакцию стали звонить каменчане и интересоваться, какие именно крышки нужны.

Огромный пакет разнообразных крышек принес в редакцию «ПИКа» каменчанин Василий Кравец 26 июля. Именно их и вручил «ПИК» Людмиле Васильевне.

– Теперь будет из чего картину доделать, – обрадовалась она.