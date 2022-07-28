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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменская администрация хочет убрать некоторые должности

власть

В Каменске оборудуют 155 контейнерных площадок

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28 июля городская дума внесла изменения в местный бюджет.

Так, в числе изменений:

  • 7,8 млн руб. выделено на оборудование 155 контейнерных площадок контейнерами для сбора ТКО и ГКО.
  • 1,6 млн руб (городское софинансирование) и 7,5 млн руб. (из областного бюджета) – на разработку проектов рекультивации загрязненных земельных участков (полигонов ТКО).
  • 54,3 млн руб. – на ремонт и содержание автомобильных дорог, в частности, пер. Коммунистического и Крупской.

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