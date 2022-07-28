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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Северском Донце обнаружена кишечная палочка
Фото из архива.

общество

Роспотребнадзор не рекомендует купаться в Донце

Об этом сообщает городская администрация.

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Исследование воды, проведенное каменскими специалистами Роспотребнадзора в  рекреационных зонах Донца — в частности, на центральном городском пляже, показало, что вода не соответствует санитарным нормам по микробиологическим показателям.

Лабораторные исследования проб речной воды свидетельствуют о превышении нормы по отдельным бактериям. В этой связи жителям и гостям города настоятельно рекомендуется воздержаться от купания.

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