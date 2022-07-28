общество
Какой сегодня день: даты и события 28 июля
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 28 июля 2022 года.
- День PR-специалиста в России. Ежегодно 28 июля все российские PR-специалисты разных отраслей отмечают свой профессиональный праздник.
28 июля 2003 года Министром труда и социального развития РФ было подписано постановление о внесении квалификационных характеристик специалистов по связям с общественностью в Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР).
В справочник были внесены характеристики следующих должностей: «Заместитель директора по связям с общественностью», «Начальник отдела по связям с общественностью», «Менеджер по связям с общественностью» и «Специалист по связям с общественностью».
Название профессии идет от английского словосочетания Public Relations, что в переводе означает «общественные отношения». Традиционно, в задачи PR‑специалиста входит работа над имиджем компании, создание благоприятных отношений с клиентами, партнерами, государственными учреждениями и инвесторами, работа со СМИ, организация презентаций и различных общественных мероприятий.
- Кирик и Улита. В этот день отмечают память раннехристианских святых Кирика и Иулитты (в русской народной традиции — Улиты), пострадавших за веру во времена императора Диоклетиана (конец 3 — начало 4 века). Согласно житию, Иулитта была молодой вдовой знатного происхождения, а Кирик — ее сыном. Когда начались гонения на христиан, женщина, не желая отрекаться от веры, оставила свой дом и все имущество и, уйдя вместе с трехлетним сыном и двумя рабынями в другой город, начала жить как нищая странница. Однако однажды ее узнали и привели на суд к правителю. Там Иулитта подтвердила свою преданность христианской вере.
У женщины отняли сына, а саму ее стали бить плетьми. Маленький Кирик, видя страдания матери, заплакал, а потом сказал, что и сам является христианином, и потребовал пустить его к матери. Правитель в гневе сбросил ребенка с каменного помоста. Саму же Иулитту сначала подвергли многочисленным пыткам, а затем обезглавили.
Мощи Иулитты и Кирика были обретены при императоре Константине Великом; на них указала одна из рабынь, которые погребли тела мучеников. Интересно, что Кирика и Иулитту почитают в качестве своих покровителей старообрядцы.
В русской народной традиции день Кирика и Улиты считался серединой лета. Говорили, что в этот день солнце светит особенно ярко. Это, кстати, связывали еще с одним святым, которого поминали в этот день, — Владимиром, Крестителем Руси. В русских былинах этого киевского князя величают не иначе как Владимир Красное Солнышко, признавая его огромные заслуги в укреплении государственности и распространении православия на Руси.
Женщины праздновали день «Матушки Улиты», называли ее своей заступницей. Бабам полагалось как можно лучше отдохнуть. Тем более, что в поле в этот день лучше было не выходить: люди верили, что там гуляет нечистая сила. Говорили, что тот, кто не боится жать на Кирика и Улиту, может увидеть дурное предзнаменование (такие видения назывались «маньяками»), которое обязательно сбудется.
Именины в этот день
Василий, Владимир, Петр
Знаменательные даты и события
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