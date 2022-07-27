35-летний житель Веселовского района попался на уловку от якобы сотрудника банка.

Мужчина рассказал полицейским, что ему позвонили и представились сотрудником банка. Тот сообщил, что банковская карта клиента взломана и по ней происходят сомнительные операции. А чтобы не лишиться своих средств, необходимо все деньги перевести на резервный счет. Мужчина сделал все, что советовал мошенник, и в итоге лишился 1 645 000 руб.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.