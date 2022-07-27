Сообщение о возгорании двухкомнатной квартиры поступило на пульт спасательной службы 27 июля в 0.14. Квартира полыхала на пятом этаже дома № 68б на ул. Красной.

Прибывшие на место ЧП пожарные после вскрытия двери обнаружили охваченные огнем зал и балкон, а также бездыханное тело мужчины (1982 г.р.).

По официальной информации МЧС, предположительная причина пожара — неосторожность при курении. Также в сообщении отмечается, что погибший мужчина на учете как асоциальный гражданин не состоял. По факту пожара проводится проверка.

Из собственных источников «ПИКу» известно, что в этой квартире каменчанин жил вместе с матерью, которой в день трагедии дома не было.

Старший инспектор ОНД и ПР А. Деркачев напоминает: «Чтобы избежать трагедии, необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности: не курить вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, курить только в специально отведенных для этого местах, убеждаться, что выброшенные спичка и окурок не только не горят, но и не тлеют.

Если пожара не удалось избежать, то при обнаружении возгорания необходимо срочно покинуть здание и позвонить в пожарную охрану (01 — со стационарных телефонов, 101 — с мобильных)».