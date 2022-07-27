26 июля были ликвидированы свалочные очаги только возле шести контейнерных площадок. Но по городу их еще очень много.

Огромные кучи мусора убрали на ул. Красной, 68, Ворошилова, 155, Щаденко, 93, Володарского, 15 и Подтелкова, 96, сообщает пресс-служба администрации Каменска-Шахтинского. Работы выполнялись при помощи техники регионального оператора ООО «Экострой-Дон» и ОАО «Исток».

Из собственных источников «ПИКу» стало известно, что администрация города до сих пор так и не заключила договор на вывоз навалов с конкретной организацией, так как условия этого договора крайне невыгодны потенциальным подрядчикам. Городские предприятия, в том числе ОАО «Исток», МУП «Каменсктеплосеть», предоставляют технику для погрузки мусора на добровольных началах.