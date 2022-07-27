27 июля в обед в Чертовском районе «Даф», гружёный газировкой, врезался в отбойник.

Бутылки с «Кока-Колой» разбросало в радиусе нескольких метров. Сам большегруз, пробив отбойник, вылетел на встречку и загорелся. К счастью, никто из людей не пострадал. Известно, что сгоревшей фурой управлял водитель 1961 года рождения. По предварительной версии, он не справился с управлением, сообщают в Госавтоинспекции региона.