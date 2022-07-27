Центральный матч очередного тура областного футбольного чемпионата состоялся 23 июля в х. Абрамовка на поле стадиона «Новоколор Арена». Команда «Строитель» из Каменска принимала сильнейшего соперника и претендента на призовое место – команду «Имени Ахламова» из п. Новоприморский.

В целом каменчане показали активную и местами агрессивную игру. Быстро атаковали, создавали опасные моменты. Основные события на поле развернулись во втором тайме. Из-за численного перевеса (защитнику противника вручили желтую карточку и удалили с поля) «Строитель» полностью завладел инициативой. Голы забили Кирилл Липодат, Ян Балан, Никита Севостьянов. Итоговый счет 3:0 в пользу «Строителя».

Таким образом каменские футболисты вошли в тройку лидеров в турнирной таблице чемпионата. Всего на счету каменчан 12 игр, из них 10 выиграно и лишь 2 проиграно. Общее количество очков – 30, что на 6 меньше, чем у лидера соревнований команды «Имени-Калинина» из Матвеево-Курганского района.

Остается добавить, что 30 июля команда «Строитель» сыграет с ФК «Чайка-М» на том же поле.