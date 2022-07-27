В конце июля новый магазин низких цен «Победа» распахнул свои двери для покупателей. Это уже 333 магазин сети, которая динамично развивается на российском рынке более 7 лет. Новость об открытии магазина обрадовала каменчан — жители города хотели поскорее ознакомиться с ассортиментом и ценами.

Вместительная парковка у магазина позволяет приезжать сюда за продуктами и закупаться впрок, тем более, что цены к этому располагают. Формат дискаунтера позволяет предлагать товары по действительно низким ценам, сохраняя при этом простую и удобную выкладку товаров, без лишних трат на рекламу и оформление. При этом в магазине имеется все, что нужно для удобных покупок — светлый просторный зал, по которому комфортно передвигаться с детьми и детскими колясками, большие тележки, ящики для хранения.

Продукты питания, хозтовары, а также все необходимое для дома и дачи представлены в «Победе» по приятным ценам. Во всяком случае, если сопоставить ценники в «Победе» и в ряде других магазинов, выбор напрашивается сам собой — можно смело набрать полную тележку и экономно запастись впрок. Примечательно, что на полках в большом количестве присутствуют товары региональных и местных производителей.

По традиции, открытие каждого магазина сопровождается праздником. В минувшую субботу, 23 июля, магазин встречал покупателей веселой зажигательной музыкой и подарками, которые вручали за правильные ответы на несложные вопросы. Главные призы были — за самый длинный чек и за самую большую покупку.

Кстати, подарки за покупки в виде дополнительной скидки можно получать весь месяц. Купив товары на сумму более 500 рублей вы получите купон, и уже на следующей неделе сможете воспользоваться скидкой по нему на новую покупку. Подробнее об условиях выдачи, сроках действия и применения купонов — в нашем магазине.

Приходите в «Победу» и лично убедитесь в том, что качественно — не значит дорого. Это станет вашей безоговорочной победой на пути к экономии семейного бюджета!

Ждем вас по адресу:

г. Каменск-Шахтинский, ул. Кирова, 2, продсклад низких цен «Победа»

Работаем ежедневно без перерывов и выходных: с 8.00 до 20.00

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*С 21.07.2022 г. по 21.08.2022 г. Подробности об организаторе акции, условиях ее проведения, количестве купонов, сроках, месте и порядке их получения и применения в магазине по адресу: г. Каменск-Шахтинский, ул. Кирова, 2.