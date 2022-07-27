27 июля за сутки пограничные пункты пропуска в Ростовской области пересекли более 20 тысяч граждан.

Примерно столько же людей перешли границу днем ранее, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Ростовской области.

Некоторые вынужденные переселенцы отправляются к родственникам, проживающим в России. Другие остаются в пунктах временного размещения, чтобы отправиться далее на ПМЖ в другие регионы Российской Федерации либо вернуться домой в ЛНР и ДНР.