анонс номера
Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 27 июля!
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 30-го выпуска «ПИКа» в 2022 году.
Читайте в номере:
- Моряк попал в беду. Семья не находит себе места. Каменчанин Артем Хайрулаев, выпускник ростовской мореходки, вот уже девять месяцев вместе со всей командой аварийного танкера болтается в Индийском океане. Он еще не видел свою новорожденную дочь. »3
- Пятьдесят пять миллионов в «убитые» дороги. На многострадальные переулки Крупской и Коммунистический выделяют 26 плюс 29 миллионов соответственно. И ищут подрядчика. »2
- РЖД не против переезда. Каменчане в отчаянии написали письмо в ОАО «РЖД» по поводу открытия переезда после закрытия виадука и сразу получили ответ. »2
- Аксиос каменским медикам. Епархия наградила тех, кто спасал от ковида. »3
- Чиновники продолжают игнорировать тему детского питания. »4
- Однажды в Америке: Мы не перестаем «ловить» наших соотечественников в разных странах и спрашивать: «Как там у вас после начала спецоперации?», имея в виду отношение к русско-говорящим людям за границей. »12, 13
- Когда дерево рассказывает сказки. «ПИК» познакомился с самым настоящим игрушечных дел мастером, которого зовут Андрей Бирюков. »22