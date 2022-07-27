Одной из точек, где пройдет первый региональный фестиваль «Донская уха», стала ст. Калитвенская Каменского района. Желающих отведать ухи здесь ждут 30 июля в 11.00 на берегу Донца.

Ранее на официальном сайте фестиваля uha.visitdon.ru указывалось, что гостей праздника будут принимать в х. Самбурове на территории экопарка «Излучина». Потом эту локацию изменили.

Основные события фестиваля пройдут в станице Старочеркасской. Но для удобства дончан продегустировать фестивальное блюдо можно будет еще на 11 туристических территориях: кроме Каменского района, фестиваль откроется в Таганроге, Ростове, Неклиновском, Красносулинском, Константиновском, Азовском, Шолоховском, Цимлянском, Аксайском, Багаевском.

За возможными изменениями в программе и локациях фестиваля следите на его официальном сайте.