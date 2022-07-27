Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 27 июля 2022 года.

День Акилы, Дозоры. Акила, память которого совершается в этот день, был апостолом от семидесяти (так называют непосредственных учеников Двенадцати апостолов). Акила, по происхождению иудей, родился в городе Понте, но долго жил в Риме, пока не был изгнан оттуда по велению императора Клавдия. Поселившись в Коринфе вместе с женой Присциллой, Акила познакомился со святым Павлом. Впоследствии апостол обратил супругов в христианство. Акила и Присцилла проводили в своем доме богослужения, распространяли христианскую веру и во многом помогали апостолу Павлу.

На Руси в этот день было принято угождать Полевому — невидимому духу, хозяину поля (по аналогии с Домовым). У последней полосы жатвы для него оставляли горшок каши, а на самой полосе — пучок ржи. Такой обряд считался залогом хорошего урожая на следующий год.

К этому времени «макушка лета» клонилась к спаду, погода становилась переменчивой. Часто на поля налетали ветры с вихрями и дожди с грозами — поэтому урожай нужно было сторожить, выходить дозором (отсюда второе название дня — Дозоры). Крестьяне думали, что в вихрях летает нечистая сила, а то и сам дьявол; если во время грозы в такой вихрь попадает молния — нечисть оборачивается домашним животным, птицей, а иногда и ребенком. Чтобы не принять беса за невинное создание и не дать ему напакостить, люди внимательно наблюдали за полями, особенно в непогоду.

Грозы на Руси боялись и потому, что от молний часто гибли люди — как от самих ударов, так и от пожаров. Впрочем, со временем научились различать: в одни деревья молнии ударяют чаще, чем в другие. Больше всего «небесный огонь» притягивают дубы, ели, сосны и березы — то есть те деревья, корни которых уходят глубоко в землю и которые из-за этого становятся своего рода природными антеннами. А вот в тополь и орешник молния попадает крайне редко. Люди это знали и считали самым надежным убежищем от грозы невысокий кустарник.

От грозы и от вихрей спасались и заговорами. «Ветры и вихри налетные, наносные, набродные, незаведомые, полдневные, лесовые, болотные, луговые, пошлю я вас во чисты поля, во сини моря, во гнилы болота. Не я вас высылаю, высылает вас Матушка Пресвятая Богородица», — так звучал один из них.

После обильных гроз и дождей начинали расти грибы, поэтому детей, не занятых в полевых работах, отправляли в лес. Взрослым же, как правило, было не до этого — хватало дел с уборкой урожая и сенокосом.

Именины в этот день

Акила, Иван, Ираклий, Константин, Николай, Петр, Степан, Федор

Знаменательные даты и события

1656 Бенедикт Спиноза изгнан из иудейской общины Амстердама и предан анафеме

1694 Основан Банк Англии

1794 Во Франции произошел Термидорианский переворот

1830 Во Франции началась Июльская буржуазная революция

1900 День рождения гамбургера

1921 Фредерик Бантинг выступил с докладом о получении инсулина

1952 Состоялось официальное открытие Волго-Донского канала

2012 Открылись XXX летние Олимпийские игры в Лондоне (Великобритания)

Персоны

1768 — 1793

Шарлотта Корде

французская дворянка, жирондистка, убийца Жана-Поля Марата

1784 — 1839

Денис Давыдов

русский поэт, мемуарист, генерал-лейтенант, партизан

1803 — 1873

Федор Тютчев

русский поэт, дипломат, консервативный публицист

1814 — 1841

Михаил Лермонтов

русский поэт, прозаик, драматург, художник, офицер

1824 — 1895

Александр Дюма (сын)

французский драматург

1853 — 1921

Владимир Короленко

русский писатель, журналист, публицист и общественный деятель

1903 — 1966

Николай Черкасов

советский актер театра и кино, Народный артист СССР

1911 — 1944

Николай Кузнецов

советский разведчик, Герой Советского Союза

1936 — 1989

Марис Лиепа

советский артист балета, балетный педагог, актер, Народный артист СССР

р. 1948

Пегги Флеминг

американская фигуристка, олимпийская чемпионка

1964 — 2000

Юрий Хой

советский рок-музыкант, лидер группы «Сектор Газа»

1964 — 2013

Илья Сегалович

российский программист, предприниматель, один из основателей компании «Яндекс»