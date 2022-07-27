Данные о том, что с 1 июля 2023 г. тарифы на жилищно-коммунальные услуги повысятся на 9%, не соответствуют действительности, об этом заявил 26 июля руководитель РСТ Ростовской области Алексей Лукьянов.

Как сообщает DON 24 со ссылкой на источник в пресс-службе РСТ, СМИ неверно истолковали документ, опубликованный на сайте Правительства Ростовской области.

Донская РСТ находится в постоянном контакте с Федеральной антимонопольной службой России по вопросам изменения тарифов на 2023 год, и индекс их роста не превысит уровень инфляции.

Окончательное решение по поводу индекса роста тарифов ЖКХ на будущий год будет принято до 15 декабря 2022 г.