Утром 26 июля на «Телеграм-канале» администрации Каменска появилась новость о том, что с 30 июля автобусы по муниципальному маршруту № 5 будут осуществлять движение ежедневно, включая и выходные дни, по прежнему расписанию.

Жители Заводского встревожились, для чего дают объявление о движении автобуса с 30 июля, выпадающего на субботу? Может в этот день хотят виадук закрыть?

За комментариями корреспондент “ПИКа” обратился к замглавы администрации Каменска по ЖКХ Роману Кравцову. Тот заверил, что сроки закрытия машзаводского виадука остаются прежними: движение по нему перекроют 10 августа.

Что касается расписания автобуса № 5, то информацию о графике его движения опубликовали, как ответ на вопрос каменчанина Валентина Прохорова “Подскажите расписание автобуса № 5?”