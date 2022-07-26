31 июля исполнится ровно пять лет с того момента, как Мария Авзалова и Екатерина Лега положили начало в Каменске организованной опеке, уходу, лечению и устройству беспризорных животных.

Сегодня в состав волонтерской группы входит 15 активных членов, десятки добровольных помощников. Здесь готовы круглосуточно оказывать помощь попавшим в беду бездомышам, а практически каждый каменчанин знает, к кому обратиться, если он найдет животное, нуждающееся в помощи. Волонтеры выражают огромную благодарность всем помощникам, ветеринарным врачам и клиникам, которые оказывали помощь и поддержку в таком нелегком, но благом деле.

Свой юбилей «Счастливчик» отметит в парке «Лога». Праздник «День Счастливчика» состоится 31 июля в 16.00 на площади с самоваром. Приглашаются все, кто неравнодушен к судьбе животных. Для гостей праздника организаторы обещают конкурсы, игры, яркие выступления, розыгрыш праздничной лотереи и призы. И как не вспомнить девиз группы: «Каждый должен стать счастливчиком!». Приходите на праздник и будьте счастливы, – подчеркивают волонтеры.