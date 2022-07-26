По данным федерального оперштаба, по состоянию на 26 июля в РФ количество госпитализаций за сутки составило 1664 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 119,2%.

Число подтвержденных случаев заболевания ковидом в России возросло за сутки на 6183, летальных исходов из-за ковида – на 47. Днем ранее в стране зарегистрировали 6571 случай заражения и 34 смерти.

Количество госпитализаций увеличилось в 70 регионах, уменьшилось в 14, и лишь в одном ситуация не изменилась. О росте заболеваемости на 50% за прошедшую неделю заявил Роспотребнадзор. Показатель заболеваемости составил 29,97 на 100 тысяч населения, что на 48,9% выше, чем на предыдущей неделе, и на 50,2% выше, чем в среднем за последние четыре недели.

Отмечается рост заболеваемости и в Ростовской области. Так, за сутки 18 июля было зарегистрировано 57 новых случаев, 20 июля — 115, 24 июля — 149. По состоянию на 26 июля на Дону заболели 64 человека.