С 1 июля 2023 года рост тарифов ЖКХ в Ростовской области может достигнуть 9%.

С таким предложением к областной службе по тарифам вышел губернатор региона Василий Голубев.

Такой рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги может быть обусловлен прогнозами роста инфляции в России из-за санкций. По последним данным ЦБ РФ по итогам 2022 г. инфляция может составить 14 — 14%, сообщает БЛОКНОТ Ростов-на-Дону.

Отметим, ежегодный рост тарифов ЖКХ не может быть выше индекса, предложенного губернатором. В 2022-м году тарифы ЖКХ повысили в среднем по региону на 5%, в 2021-м году — на 4%.