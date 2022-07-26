Каменской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении государственного инспектора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

В ходе расследования было установлено, что в апреле 2022 года инспектор, находясь на посту весового контроля Ространснадзора на трассе М4 «Дон», остановил грузовой автомобиль с опасным грузом.

Инспектор выявил нарушения, за которые по закону перевозчик должен был быть привлечен к административной ответственности и заплатить штраф от 400 до 500 тыс. рублей. Однако инспектор предложил водителю грузового автомобиля передать ему взятку (50 000 рублей), и тогда — никакого штрафа. Директор компании, где работал этот водитель, с таким положением дел не согласился и обратился в правоохранительные органы.

Уже спустя несколько часов была организована спецоперация. Меченые купюры водитель передал инспектору, которого тут же задержали сотрудники УФСБ России по Ростовской области.

— Уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ в отношении сотрудника Федеральной службы по надзору в сфере транспорта направлено для рассмотрения в Каменский районный суд. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки, — комментирует помощник прокурора Александр Беляев.