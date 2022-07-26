26 июля начался областной конкурс проектов благоустройства общественных территорий по проекту “Формирование комфортной городской среды”.

По данным пресс-службы Правительства Ростовской области в конкурсе участвуют 64 заявки от 42 муниципальных образований региона. Каменск-Шахтинский подал заявку по благоустройству городской набережной.

На первом этапе члены комиссии оценят проекты по 11 показателям. Объекты, набравшие максимальное количество баллов, пройдут во второй этап. Здесь будет разрабатываться ПСД и получение положительного заключения экспертизы.

Отметим, в 2023 г. на реализацию проекта “Формирование комфортной городской среды” будет выделено 1,5 млрд руб.