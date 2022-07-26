Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 26 июля 2022 года.

День дяди и тети. К целому списку праздников, посвященных родным и близким людям, открытым когда-то Днём матери, а позднее пополненным Днями отца, сыновей, дочери, бабушек и дедушек, добавился новый – День дяди и тети (Uncle and Aunt Day). Отмечается он ежегодно 26 июля.

Брат отца или матери или их сестра как раз и являются по отношению к человеку его дядей и тётей. Для большинства людей отношения между племянником или племянницей и их дядями и тётями нельзя назвать столь же близкими, как отношения с родителями или бабушкой и дедушкой. Однако стоит помнить и о том, что для кого-то дядя или тетя как раз и становятся теми людьми, с которыми бывает проще разговаривать на откровенные темы, так как они несколько выпадают из строгой семейной иерархии.

День парашютиста в России. Ежегодно 26 июля отмечается праздник советских и российских профессионалов и любителей парашютного спорта — День парашютиста.

26 июля 1930 года группа советских летчиков и механиков 11-й авиационной бригады Московского военного округа под руководством комбрига ВВС РККА Леонида Григорьевича Минова впервые совершила под Воронежем серию парашютных прыжков из самолетов. Это событие положило начало массовому развитию парашютизма в СССР.

День Архангела Гавриила. Поводом к установлению Собора Архангела Гавриила, которому посвящается этот день в народном календаре, как считается, стала дата освящения храма, воздвигнутого в Константинополе во имя Гавриила.

Архангела Гавриила почитают как одного из семи главных ангелов, служителя Божественного Всемогущества. Он несколько раз упоминается в Священном Писании как вестник Божий. Именно он вдохновлял пророка Моисея при написании Книги Бытия. Именно он возвещал пророку Даниилу о грядущей судьбе еврейского народа. И именно Гавриил сообщил Деве Марии о том, что у нее родится Сын Божий. Поэтому на следующий день после Благовещения отмечается собор (молитвенное собрание) в честь архангела, принесшего весть.

Сухая погода в этот день обещала хорошую и сухую осень. Если же начинались сильные дожди — нужно было опасаться гибели урожая. Поэтому крестьяне обращались к небу: «Не иди дождик, где косят, а иди, где просят. Не иди, где жнут, а иди, где ждут».

Именины в этот день

Антон, Гавриил, Степан, Юлиан

1730 Вышел указ об отливке Большого Успенского колокола – Царь-колокола

1908 В США создано Федеральное бюро расследований (ФБР)

1951 Во время раскопок в Великом Новгороде обнаружена первая берестяная грамота

1953 На Кубе началось национальное восстание во главе с Фиделем Кастро

1971 На советские экраны вышел фильм «Офицеры»

Персоны

1856 — 1950

Бернард Шоу

британский писатель и драматург, Нобелевский лауреат

1875 — 1961

Карл Юнг

швейцарский психолог и психиатр

1908 — 1976

Николай Носов

советский детский писатель, автор трилогии о Незнайке, сценарист

1919 — 1952

Эва Перон

первая леди Аргентины, вторая жена президента Хуана Перона

1928 — 1999

Стэнли Кубрик

американский кинорежиссёр и продюсер

р. 1938

Дмитрий Павлов

советский и российский эколог, ученый, ихтиолог, академик РАН

р. 1943

Мик Джаггер

британский рок-музыкант, актер, вокалист группы The Rolling Stones

р. 1964

Сандра Буллок

американская актриса, обладательница премии «Оскар»