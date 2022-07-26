26 июля православная церковь отмечает Собор Архангела Гавриила, которого почитают как одного из семи главных ангелов. В народном календаре этот день значится как Гавриил, Гаврила Летний. Рассказываем о главных приметах.

Наши предки считали, что в этот день нельзя бездельничать, жадничать, ругаться и ссориться, особенно с членами своей семьи, иначе удача изменит. А если конфликт все-таки случился, нужно как можно скорее загладить свою вину, сделав навстречу первый шаг. А еще нельзя двум людям или компании садиться за стол с углами – к ссоре. По поверьям, если нет круглого стола, на углы нужно поставить округлые предметы.

Также на Гаврилу Летнего, чтобы притянуть к себе удачу нужно печь пироги и делиться ими. А вот хлеб категорически нельзя выбрасывать – не быть удаче.

Еще 26 июля по приметам, пытались понять, какой будет осень и урожай. Например, сухая погода сулила хорошую осень, а сильные дожди губительны для урожая. Если вечером вьется много мошкары – ждите много грибов.

В Каменске сегодня дождь был, но так чтобы сильный. Значит, осень будет традиционной, разнообразной.