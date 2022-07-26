25 июля парень сел на скутер и отправился кататься по проселочной дороге в Каменском районе. На ул. Лебединой школьник не справился с управлением, скутер перевернулся, мальчик упал и сильно ударился головой.

Пострадавшего с серьезными травмами в состоянии комы госпитализировали сотрудники скорой медицинской помощи. Сейчас ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии. Медики решают вопрос о его переводе в детскую областную больницу.

Управление ГИБДД по региону уточняет, что, со слов родителей, они сами разрешили сыну покататься на скутере.