Повторную вакцинацию от коронавируса «Спутником V» предпочтительно проводить компонентом вакцины, отличным от предыдущего раза, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.

Инфекционист, которого цитирует «Интерфакс», объяснил, что после шести месяцев с момента прошлой вакцинации, ревакцинации или перенесенного COVID-19 крайне желательно повторить бустерную иммунизацию первым или вторым компонентом «Спутник V», предпочтительно отличным от использованного в последний раз. Так как новые мутации могут привести к снижению эффективности антител, для части пациентов из группы риска это может привести к более тяжелому течению, которое будет сложнее купировать с использованием моноклональных антител.

Также представитель Минздрава подчеркнул, что повторную вакцинацию следует пройти в связи с распространением новых штаммов «омикрона», в том числе «кентавр». Не исключено, что первое время «кентавр» за счет своих мутаций будет распространяться быстрее предыдущих подвариантов.