Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В каменскую городскую больницу поступило новое оборудование

здоровье

В каменскую городскую больницу № 1 поступило новое оборудование

Опубликовано

В рамках программы «Модернизация первичного звена» национального проекта «Здравоохранение» в городской больнице № 1 появилось новое оборудование. Об этом сообщает Минздрав Ростовской области.  

В частности, в больницу закуплены рентгеновский аппарат, камера для хранения стерильных инструментов, передвижной аппарат УЗИ, операционный стол, эндоскопическая система и электрокоагулятор хирургический. По мнению специалистов, новое оборудование повысило оснащенность больницы, что не может не сказаться на улучшении качества оказания медицинской помощи.

Похожие темы:, ,

Другое в рубрике здоровье

Вверх