В рамках программы «Модернизация первичного звена» национального проекта «Здравоохранение» в городской больнице № 1 появилось новое оборудование. Об этом сообщает Минздрав Ростовской области.

В частности, в больницу закуплены рентгеновский аппарат, камера для хранения стерильных инструментов, передвижной аппарат УЗИ, операционный стол, эндоскопическая система и электрокоагулятор хирургический. По мнению специалистов, новое оборудование повысило оснащенность больницы, что не может не сказаться на улучшении качества оказания медицинской помощи.