Жители частных домов на ул. Пушкина, между переулками Ермаковским и Башкевича, отметили огромными буквами SOS опасное дерево, которое может рухнуть в любой момент.

Таким образом люди пытаются привлечь внимание ответственных за жилищно-коммунальное хозяйство вообще и опиловку в частности.

Возможно, они решили взять пример с каменчанина, который украшал огромный высохший караич коллекцией больших мягких игрушек: как только дерево стало городской достопримечательностью, его тут же спилили.