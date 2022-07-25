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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Сегодня  - день следователей

общество

Сегодня  — день следователей

Сегодня  — день следователей

Опубликовано

25 июля свой профессиональный праздник ежегодно отмечают работники органов следствия. 

309 лет назад в этот день по указу Петра Первого была создана следственная канцелярия гвардии майора Волконского. В настоящее время органы СК расследуют тяжкие и особо тяжкие преступления. В отделе СК по г. Донецку (территория обслуживания: Каменск, Каменский район и Донецк), кроме руководителя Антона Босенко, работают его заместитель, шестеро следователей и один помощник следователя.

Сегодня поздравления с профессиональным праздником принимают также сотрудники и работники следственных подразделений Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности РФ.

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