24 июля в Свято-Покровском храме Каменска состоялось награждение медицинских работников, внесших значительный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, медалями Шахтинской епархии «За усердные труды».

Медали вручал благочинный Каменск-Шахтинского, Сулинского округов и Каменского района, настоятель Свято-Покровского храма иерей Владислав Касьянов.

К наградам представили 19 медицинских работников, в том числе Владимира Демина, Кетеван Гурцкую, Наталью Крючковенко, Андрея Попова, Аллу Погорелову, Любовь Орлову, Наталью Неверову, Эдуарда Шапошникова, Наталью Филоненко, Светлану Иванову, Екатерину Землянскую, Ларису Палкину, Наталью Шевченко, Ивана Кудинова, Анну Вигдарович, Кирилла Каракуца, Романа Фурдина и др. Присутствовали, к сожалению, не все — многие находились на своем рабочем месте в больнице.

Во время вручения каждого медика отмечали троекратным аксиос, что в переводе с греческого означает «достоин».

Руководитель ковидного госпиталя, врач акушер-гинеколог Иван Кудинов обратился к прихожанам с тем, чтобы они берегли себя, своих близких.

– Если потребуется наша помощь, то с божьей помощью мы всегда будем на нашем боевом посту, – подчеркнул он.