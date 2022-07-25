Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 25 июля 2022 года.

День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Начиная с 2014 года, в России отмечается профессиональный праздник – День сотрудника органов следствия Российской Федерации, установленный Постановлением Правительства РФ № 741 от 27 августа 2013 года. Данным документом установлена и дата его празднования – ежегодно 25 июля.

День сотрудника органов следствия – это профессиональный праздник всех сотрудников следственных подразделений соответствующих федеральных органов исполнительной власти, то есть сотрудников и работников Следственного комитета РФ, следственных подразделений МВД, ФСБ, ФСКН и т.д. А для выбора даты праздника послужило одно историческое событие.

День речной полиции России. 25 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники российской речной полиции. До 2011 года он носил название «День речной милиции», но после вступления в силу нового федерального закона РФ «О полиции» в 2011 году, название праздника также поменялось.

Впервые в структуре российских правоохранительных органов такое подразделение, как речная полиция, появилось во второй половине 19 века – проект о ее создании, как отдельного ведомства, был утвержден императором Александром II в июне 1867 года. Она вошла в состав наружной полиции как особый специальный орган для наблюдения за порядком на водных пространствах Санкт-Петербурга.

Прокл Плакальщик. Православная церковь в этот день вспоминает святых мучеников Прокла и Илария, которые пострадали за веру во 2 веке. Первым взяли под стражу Прокла. Правитель Максим пытался силой и пытками заставить его отречься от Христа, но мученик остался верен своим убеждениям. Более того, он предсказал Максиму, что тот и сам вскоре будет вынужден поверить в единого Бога.

Прокла привязали к колеснице правителя и заставили бежать за ней; изнемогая в пути, мученик молился, чтобы Господь остановил повозку. Так и случилось. Никакие усилия не могли сдвинуть колесницу с места, пока Максим не подписал хартию с исповеданием Христа. Однако посрамленный правитель отомстил Проклу — велел привязать его к столбу и расстрелять из луков. Воины, которые получили этот приказ, уговаривали мученика покориться и сохранить себе жизнь, но он отказался и попросил солдат исполнить то, что им было велено.

Именины в этот день

Арсений, Вероника, Гавриил, Иван, Мария, Михаил, Федор

Знаменательные даты и события

1708 По приказу гетмана Мазепы казнен украинский государственный деятель Кочубей

1794 В Париже казнен французский поэт Андре Мари Шенье

1826 Состоялась казнь пяти руководителей восстания декабристов

1907 В Англии организовано скаутское движение

1942 Началась оборона Кавказа (Битва за Кавказ) в годы Великой Отечественной войны

1947 В Праге открылся 1-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов

Персоны

1778 — 1846

Людовик I Бонапарт

король Голландии (1806-1810), брат Наполеона I Бонапарта

1796 — 1826

Сергей Муравьев-Апостол

русский офицер, декабрист

1797 — 1826

Петр Каховский

русский дворянин, декабрист

1853 — 1931

Дэвид Беласко

американский драматург и режиссер

1929 — 1974

Василий Шукшин

советский писатель, кинорежиссер, актер

1935 — 1972

Леонид Енгибаров

советский артист цирка, клоун-мим

1938 — 1980

Владимир Высоцкий

советский поэт, композитор и исполнитель, актер, символ эпохи 1970-х

р. 1967

Мэтт Леблан

американский актер