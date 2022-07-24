Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 24 июля 2022 года.

День флориста в России. 24 июля в России отмечается праздник людей творческой профессии – День флориста.

Работу флориста трудно назвать просто трудом. В большей степени – это творчество, помноженное на определённые знания и опыт в области создания цветочных композиций, составления букетов, декорирования помещений цветами и растениями. Без любви к этому делу и богатого воображения невозможен во флористике конечный результат – красота, заставляющая как минимум остановиться рядом и полюбоваться на творение, созданное флористом.

Работа флориста — приносить радость, быть разнообразной, чтобы удовлетворить множество вкусов людей, для которых создаются букеты, композиции или декорируются помещения.

День кадастрового инженера в России. Ежегодно 24 июля, начиная с 2008 года, свой профессиональный праздник – День кадастрового инженера – отмечают все исполнители кадастровых работ в России.

Дата для праздника была выбрана в связи с тем, что 24 июля 2007 года был принят Федеральный закон РФ № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». А инициатором учреждения Дня, в целях поднятия статуса профессии, стала Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры» (СРО НП «Кадастровые инженеры»).

Ольга Страдница. В этот день православные люди чествуют святую равноапостольную Ольгу, во многом благодаря которой Русь приняла православную веру. По преданию, Ольга была женой киевского князя Игоря. Уже при первой встрече Ольги и Игоря проявился благочестивый нрав будущей святой: молодой князь, увидев прекрасную девушку, воспылал к ней страстью и стал склонять к греху, но она устыдила его. Когда Игорю пришла пора жениться, он твердо решил взять в жены только Ольгу.

Вскоре после того, как у Ольги и Игоря появился сын Святослав, князя убили древляне, с которых он собирал подати. Когда правитель древлян Мал предложил Ольге вступить с ним в брак, княгиня сделал вид, что согласна, хитростью заманила в Киев два посольства древлян и всех предала мучительной смерти. После этого она приказала сжечь столицу древлян — город Искоростень, а его жителей либо убить, либо продать в рабство.

Именины в этот день

Аркадий, Елена, Лев, Ольга

Знаменательные даты и события

1790 Во Франции впервые в истории документально зафиксировано падение метеорита на Землю

1938 День рождения растворимого кофе – на рынке появилась первая популярная марка растворимого кофе

1945 Во время Потсдамской конференции Гарри Трумэн сообщил Иосифу Сталину о создании в США нового сверхмощного «супер-оружия»

1956 Основан город физиков – Дубна

1956 Первому наукограду России – Обнинску – присвоен статус города

Персоны

1802 — 1870

Александр Дюма (отец)

французский писатель и драматург

1828 — 1889

Николай Чернышевский

русский писатель, философ, литературный критик, революционный

1841 — 1910

Архип Куинджи

русский художник, мастер пейзажной живописи

1891 — 1974

Джеймс Чедвик

английский физик, открывший нейтрон, Нобелевский лауреат

1912 — 1979

Николай Гриценко

советский актер театра и кино, Народный артист СССР

1921 — 2010

Билли Тейлор

американский пианист-виртуоз и композитор

1921 — 1992

Гавриил Илизаров

советский хирург-ортопед, профессор

1930 — 2003

Ия Арепина

советская и российская актриса театра и кино

1941 — 2000

Анатолий Фирсов

советский хоккеист, олимпийский чемпион

р. 1942

Ирина Мирошниченко

советская и российская актриса театра и кино, певица, Народная артистка РСФСР

р. 1952

Гас Ван Сент

американский кинорежиссер, писатель, фотограф

р. 1957

Шавкат Мирзиёев

узбекский политик и государственный деятель, Президент Узбекистана (с 2016 года)