Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 23 июля 2022 года.

День работника торговли в России. В четвертую субботу июля в России отмечается День работника торговли. Эта праздничная дата установлена Указом Президента РФ от 7 мая 2013 года № 459 «О Дне работника торговли».

Со времен Древней Руси торговля играет важную роль в экономической и даже политической жизни страны. С развитием рыночных отношений профессия продавца стала одной из наиболее распространенных и востребованных. И если в средние века торговали в основном мужчины, то в настоящее время в этой отрасли большинство работников — это женщины.

В свой профессиональный праздник, отмечаемый в четвертую субботу июля, значительная часть виновников торжества принимает поздравления, как правило, на рабочем месте.

День дачника в России. 23 июля в России отмечается праздник, известность которого не слишком широка, а вот потенциал к популярности огромен. Он носит название День дачника. Для миллионов россиян слово «дача» стало уже неотъемлемой частью жизни. По крайней мере, с ним связан ежегодный период жизни этих миллионов людей с апреля-мая по октябрь.

Антоний Громоносец. В этот день православная церковь отмечает память преподобного Антония Печерского — основателя Киево-Печерской лавры и покровителя всех русских монахов. Антоний родился в конце 10 века недалеко от Чернигова. Горя желанием увидеть своими глазами места, где родился и жил Иисус Христос, он посетил Палестину, а на обратном пути задержался в Афоне, где принял постриг и прожил несколько лет. По преданию, игумен Афонского монастыря получил знак отпустить Антония домой, чтобы он распространял христианскую веру на русской земле.

Именины в этот день

Александр, Антон, Георгий, Даниил, Леонтий, Петр

Знаменательные даты и события

1774 Крестьянская армия Емельяна Пугачева взяла Казань

1881 В Льеже учреждена Международная федерация гимнастики (FIG)

1952 В Египте произошел военный переворот

1985 Заступил на боевое дежурство первый полк межконтинентальных баллистических ракет «Тополь»

1994 Вступил в силу федеральный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации»

Персоны

1685 — 1757

Доменико Скарлатти

итальянский композитор и клавесинист

1848 — 1926

Виктор Васнецов

русский художник, мастер живописи на исторические и фольклорные сюжеты

1852 — 1916

Уильям Рамзай

британский химик и физик, Нобелевский лауреат

1912 — 1991

Нора Галь

советская переводчица и литературный критик

1915 — 1990

Михаил Матусовский

советский поэт-песенник

1946 — 1995

Александр Кайдановский

советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, педагог

1951 — 2012

Салли Райд

американский астронавт, первая американская женщина-космонавт

1952 — 2006

Андрей Разбаш

российский телеведущий, режиссер, продюсер