общество
Какой сегодня день: даты и события 23 июля
Какой сегодня день: даты и события 23 июля
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 23 июля 2022 года.
День работника торговли в России. В четвертую субботу июля в России отмечается День работника торговли. Эта праздничная дата установлена Указом Президента РФ от 7 мая 2013 года № 459 «О Дне работника торговли».
Со времен Древней Руси торговля играет важную роль в экономической и даже политической жизни страны. С развитием рыночных отношений профессия продавца стала одной из наиболее распространенных и востребованных. И если в средние века торговали в основном мужчины, то в настоящее время в этой отрасли большинство работников — это женщины.
В свой профессиональный праздник, отмечаемый в четвертую субботу июля, значительная часть виновников торжества принимает поздравления, как правило, на рабочем месте.
День дачника в России. 23 июля в России отмечается праздник, известность которого не слишком широка, а вот потенциал к популярности огромен. Он носит название День дачника. Для миллионов россиян слово «дача» стало уже неотъемлемой частью жизни. По крайней мере, с ним связан ежегодный период жизни этих миллионов людей с апреля-мая по октябрь.
Антоний Громоносец. В этот день православная церковь отмечает память преподобного Антония Печерского — основателя Киево-Печерской лавры и покровителя всех русских монахов. Антоний родился в конце 10 века недалеко от Чернигова. Горя желанием увидеть своими глазами места, где родился и жил Иисус Христос, он посетил Палестину, а на обратном пути задержался в Афоне, где принял постриг и прожил несколько лет. По преданию, игумен Афонского монастыря получил знак отпустить Антония домой, чтобы он распространял христианскую веру на русской земле.
Именины в этот день
Александр, Антон, Георгий, Даниил, Леонтий, Петр
Знаменательные даты и события
- 1774 Крестьянская армия Емельяна Пугачева взяла Казань
- 1881 В Льеже учреждена Международная федерация гимнастики (FIG)
- 1952 В Египте произошел военный переворот
- 1985 Заступил на боевое дежурство первый полк межконтинентальных баллистических ракет «Тополь»
- 1994 Вступил в силу федеральный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации»
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русский художник, мастер живописи на исторические и фольклорные сюжеты
1852 — 1916
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британский химик и физик, Нобелевский лауреат
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советская переводчица и литературный критик
1915 — 1990
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советский поэт-песенник
1946 — 1995
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советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, педагог
1951 — 2012
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1952 — 2006
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