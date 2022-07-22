транспорт
«Тройку» и «двенадцатый» вернут с понедельника
«Тройку» и «двенадцатый» вернут с понедельника
С 25 июля в Каменске вновь начнут работать автобусы № 3 Парк Маяковского — Южный и № 12 ж/д вокзал — с/т “Надежда».
Маршрут № 3
рабочие дни
От парка Маяковского: 6.06 6.54 7.42 16.20 17.20
От комбината до пос. Южного: 6.12 7.02 7.50 16.26 17.26
От пос. Южного: 6.30 7.18 8.06 16.44
От комбината по парка Маяковского: 6.44 7.32 8.20 17.02
Маршрут № 12
ежедневно
От ж/д вокзала: 8.58 10.45 13.46 18.10
От с/т “Надежда”: 9.48 11.42 14.40 18.55
От лесхоза: 9.54 11.47 14.45 19.00
Отметим, эти рейсы были отменены более года назад: «тройка» — как нерентабельный, а «двенадцатый» — из-за резкого сокращения пассажиров в период пандемии коронавируса.