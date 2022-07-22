С 25 июля в Каменске вновь начнут работать автобусы № 3 Парк Маяковского — Южный и № 12 ж/д вокзал — с/т “Надежда».

Маршрут № 3

рабочие дни

От парка Маяковского: 6.06 6.54 7.42 16.20 17.20

От комбината до пос. Южного: 6.12 7.02 7.50 16.26 17.26

От пос. Южного: 6.30 7.18 8.06 16.44

От комбината по парка Маяковского: 6.44 7.32 8.20 17.02

Маршрут № 12

ежедневно

От ж/д вокзала: 8.58 10.45 13.46 18.10

От с/т “Надежда”: 9.48 11.42 14.40 18.55

От лесхоза: 9.54 11.47 14.45 19.00

Отметим, эти рейсы были отменены более года назад: «тройка» — как нерентабельный, а «двенадцатый» — из-за резкого сокращения пассажиров в период пандемии коронавируса.