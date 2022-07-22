Июньская стоимость минимального набора продуктов в Ростовской области стала меньше на 3,6% по сравнению с маем и составила 5789,4 руб.

Однако по сравнению с декабрем 2021 года продукты на Дону подорожали в среднем на 14,6%, сообщает Ростовстат.

Существеннее, чем на Дону, минимальный продуктовый набор подешевел в июне в Краснодарском крае — на 4,6% — и составил 6168,71 руб.

Главная причина падения цен — сезонное разнообразие фруктов и овощей, а также молочных продуктов.

В целом же по стране минимальный набор продуктов, в который входят хлеб, мука, макароны, картофель, овощи, фрукты, сахар, кондитерские изделия, молоко, яйца, растительное масло и мясные продукты, подешевел всего на 2,3%. Сейчас он стоит 6191,31 руб. По сравнению с концом прошлого года месячный минимум еды подорожал на 16,1%.