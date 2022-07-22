Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 22 июля 2022 года.

Всемирный день мозга. В последние годы всё чаще всевозможные федерации и ассоциации врачей-специалистов определённого профиля, стремясь повысить внимание людей и государственных органов здравоохранения к вопросам здоровья человека, учреждают дни, посвященные здоровью того или иного органа человека, либо системы органов.

Именно с такой целью Всемирная Федерация неврологии учредила Всемирный день мозга (World Brain Day) и постановила отмечать его ежегодно 22 июля.

Панкратий и Кирилл. В этот день отмечается память двух святых — священномучеников Панкратия и Кирилла. Говорят, что Панкратий родился в то время, когда Иисус Христос еще жил на земле. Родители его были родом из Антиохии. Узнав о рождении Иисуса, отец Панкратия взял сына и отправился в Иерусалим. Ему довелось стать свидетелем чудес, после которых он уверовал во Христа; также он познакомился с учениками Иисуса, особенно с апостолом Петром. Один из апостолов позже крестил и родителей Панкратия, и его самого.

На Руси на Панкратия и Кирилла всей семьей пробовали первые огурцы. А самый первый огурец хозяйка должна была сорвать скрытно от всех и закопать в самом потаенном уголке огорода — в таком случае и следующий год будет урожайным.

Про огурцы в народе складывали многочисленные загадки. Многие из них известны и сегодня: «Ни окон, ни дверей — полна горница людей»; «Полно корыто народу намыто»; «Лежат у матки телятки гладки. Лежат рядками, зелены сами».

Огурцы по праву считались одним из самых любимых овощей. На Руси их ели прямо с грядки, готовили из них разнообразные блюда. И сегодня никого не удивишь салатом из огурцов, но на Руси этот овощ употребляли не только в сыром виде. Например, огурцы жарили — подобно кабачку, вырезая семена и оставляя только толстые мясистые стенки; их тушили с мясом; готовили из огурцов суп. А зимой главным лакомством на столе были огурцы квашеные.

Именины в этот день

Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Панкрат, Федор

Знаменательные даты и события

1099 Властителем Святой Земли избран Готфрид Бульонский

1795 В Москве в имении графа Шереметева открылся театр-дворец «Останкино»

1894 В Париже стартовали первые в мире автомобильные соревнования

Персоны

1894 — 1958

Михаил Зощенко

русский и советский писатель

1909 — 1985

Матти Хенрик Ярвинен

финский легкоатлет (метатель копья), олимпийский чемпион

1909 — 1985

Матти Хенрик Ярвинен

финский легкоатлет (метатель копья), олимпийский чемпион

р. 1946

Борис Эйфман

советский и российский хореограф, балетмейстер, Народный артист России

1949 — 2015

Джуна Давиташвили

советская и российская целительница, астролог

1950 — 2007

Александр Татарский

советский и российский режиссер, художник, продюсер, аниматор

р. 1951

Олег Газманов

советский и российский эстрадный певец, композитор и поэт, Народный артист России

р. 1955

Уиллем Дефо

американский актер театра и кино

р. 1966

Иван Охлобыстин

российский актер, сценарист, режиссер, журналист, телеведущий