22 июля дождевая вода лилась с пер. Железнодорожного прямиком под ворота дома № 35 на ул. Набережной. В результате вода размочила еще несколько метров этого участка, а также еще больше оголила бетонированный каркас соседнего домовладения № 35а.

Впервые часть этого двора и край соседнего смыло в обрыв в конце мая и тоже после сильного дождя. Чтобы предотвратить повторный оползень, люди обратились в администрацию Каменска за помощью в укреплении обрыва, на котором стоят их дома. Однако городские власти отказали.

Отметим, содержать и укреплять территорию своих участков люди должны сами. В данном случае в собственности этих жильцов только здания, а землю они арендуют у города. Но этот момент власти города не учли.

Каменчане намерены и дальше добиваться помощи государства в восстановлении своих участков. Люди будут обращаться в приемную президента В. Путина, а также в федеральный Минтранс.