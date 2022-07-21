До конца рабочей недели в Каменске ожидается нежаркая погода. С 22 июля синоптики прогнозируют дожди с грозами.

Похолодание и дожди придут в Каменск в пятницу, 22 июля. Этот день будет самым прохладным и мокрым. Днем столбики термометров покажут +22…+24, ночью +15…+17. Осадки вероятны в первой половине дня и ночью. Синоптики также сулят дождь в субботу, 23 июля. Но уже в воскресенье, 24 июля, тучи разойдутся, температура воздуха днем поднимется до +29, а с началом новой рабочей недели в город снова вернется жара, которая стартует с отметки +30.