Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 29-го выпуска «ПИКа» в 2022 году.

Читайте в номере:

Пустоты под дорогой нашли еще год назад. То, что городские власти уже задумались о строительстве новой линии канализационного коллектора, — это хорошо, говорят каменчане. Значит, дело с мертвой точки сдвинулось. Осталось понять, насколько все-таки опасно движение по улице Ворошилова и собираются ли ее перекрывать. 2

Через Каменск покатилась вся страна. В минувшую субботу началось привычное для июля событие: в южном направлении перед мостом через Северский Донец вырос огромный затор, который путешественники решили объезжать по протоптанному пути — через виадук в мкр. Заводском, Старую Станицу и Каменск. 3

На переулки дали денег. 18 июля первый замглавы администрации Сергей Сухарев в telegram-канале сообщил, что область выделила деньги на капремонт дорог в пер. Коммунистическом и Крупской. 3

Заводскому грозит блокада. Встречу с жителями Заводского 14 июля администрация города организовала для того, чтобы обсудить маршрут движения автобусов №№ 5 и 25 после закрытия виадука. 4

Бухгалтеру школы глухонемых дали три года колонии. Каменский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении главного бухгалтера и бухгалтера Каменской специальной школы-интерната. Они попались на мошенничестве. 6

Художнику не хватает желтых и зеленых. Если бы городской конкурс «Каменский дворик» не прекратил существование, то победу мог одержать этот дом. Несмотря на то, что суперклумб там нет. Зато есть уличное искусство. 10