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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Покупайте новый номер газеты "ПИК" от 20 июля!

анонс

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 20 июля!

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 20 июля!

Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 29-го выпуска «ПИКа» в 2022 году. 

Читайте в номере:

Пустоты под дорогой нашли еще год назад. То, что городские власти уже задумались о строительстве новой линии канализационного коллектора, — это хорошо, говорят каменчане. Значит, дело с мертвой точки сдвинулось. Осталось понять, насколько все-таки опасно движение по улице Ворошилова и собираются ли ее перекрывать. 2

Через Каменск покатилась вся страна. В минувшую субботу началось привычное для июля событие: в южном направлении перед мостом через Северский Донец вырос огромный затор, который путешественники решили объезжать по протоптанному пути — через виадук в мкр. Заводском, Старую Станицу и Каменск. 3

На переулки дали денег. 18 июля первый замглавы администрации Сергей Сухарев в telegram-канале сообщил, что область выделила деньги на капремонт дорог в пер. Коммунистическом и Крупской. 3

Заводскому грозит блокада. Встречу с жителями Заводского 14 июля администрация города организовала для того, чтобы обсудить маршрут движения автобусов №№ 5 и 25 после закрытия виадука. 4

Бухгалтеру школы глухонемых дали три года колонии. Каменский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении главного бухгалтера и бухгалтера Каменской специальной школы-интерната. Они попались на мошенничестве. 6
Художнику не хватает желтых и зеленых. Если бы городской конкурс «Каменский дворик» не прекратил существование, то победу мог одержать этот дом. Несмотря на то, что суперклумб там нет. Зато есть уличное искусство. 10

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