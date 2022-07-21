Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 21 июля 2022 года.

Прокопий Жнец. Святой великомученик Прокопий, память которого отмечается в этот день, жил в Иерусалиме во времена императора Диоклетиана. Отец Неания (такое имя получил будущий святой Прокопий при рождении) был христианином, но рано умер, поэтому отрока воспитывала мать — язычница Феодосия. Получив прекрасное светское образование, он начал служить императору и быстро продвигался по службе.

В 303 году, когда начались открытые гонения на христиан, Неания отправили в Александрию с заданием беспощадно истреблять приверженцев молодой религии. Однако в дороге с молодым человеком произошло чудо: он увидел распятие и услышал голос Иисуса Христа. С тех пор Неаний из гонителя христианства превратился в его ревностного защитника. Его мать, узнав об этом, сама пришла к императору с жалобой на сына, отвернувшегося от языческих богов.

Неания арестовали и бросили в тюрьму. Ночью в темницу пришел сам Иисус Христос и совершил таинство крещения, дав узнику новое имя — Прокопий. Мученика подвергали многократным пыткам, заставляли отречься от веры, но он был непреклонен. Более того, многие язычники, видевшие страдания и стойкость Прокопия, обращались к Христу. В конце концов, император, отчаявшись добиться от мученика отречения от веры, приказал казнить его.

На Руси Прокопий был известен под именем Жнеца, или Жатвенника, поскольку с его именин начинали жать рожь. Приступая к работе, крестьяне обычно служили молебен в честь святого. После этого накрывали столы, устраивали угощения.

На Прокопия было принято произносить различные заговоры. Например, такой — чтобы не уставала спина во время жатвы: «Как ты, матушка-рожь, целый год шаталася, да не скудалася (не болела), так бы и мне рабу Божию, жать, да не скудаться». Существовал также заговор на то, чтобы не жалили осы. Он звучал так: «Осы, осы, железные носы, не жгите меня, а я тебе, всех ос отец, дам пирога конец».

Люди верили, что в этот день на полях появляется камаха (так называли червеца, насекомое-вредителя). Говорили, что она свивается в клубок, который катается по земле. Если такой клубок попадется человеку под ноги — это предвещает ему благополучие на целый год. Поэтому на Прокопия многие специально выходили в поле — поискать камаху.

С Прокопия начинала поспевать черника. Это считалось верной приметой того, что озимый хлеб готов к жатве. «Зреет черника — идет жатва лихо», — говорили крестьяне. По чернику обычно ходили дети, поскольку взрослые были заняты в поле. «В ягодный год дел невпроворот», — такая поговорка появилась не зря. Собирать эту ягоду было делом не простым — мешали комары. «Черника зреет под комариные песни», — замечали люди.

Между тем, чернику считали чуть ли не чудесной ягодой, обладающей поразительными целебными свойствами. Считается, что особенно полезна черника для зрения; также ее нередко использовали при болезнях пищеварения, цинге, ревматизме и подагре.

Продолжали на Прокопия и заготавливать корма для скота. «На острую косу — много сенокосу», — приговаривали крестьяне, выходя в луга.

Именины в этот день

Александр, Дмитрий, Николай, Прокоп, Федор

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