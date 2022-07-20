20 июля заместитель директора департамента потребительского рынка РО Наталья Багрянова нанесла визит на строительную площадку детского сада на 120 мест на улице Освобождения, 123а.

Как сообщает городская пресс-служба, на сегодня готовность объекта составляет 79%.

Продолжаются работы по:

планировке территории;

отделке плиткой полов;

установке межкомнатных дверей;

разводке отопления;

установке бордюров;

Завершаются работы по шпаклевке и отделке плиткой стен и устанавливаются санитарные приборы.