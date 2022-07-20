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В строящемся детском саду в Каменске вновь побывал областной чиновник
20 июля заместитель директора департамента потребительского рынка РО Наталья Багрянова нанесла визит на строительную площадку детского сада на 120 мест на улице Освобождения, 123а.
Как сообщает городская пресс-служба, на сегодня готовность объекта составляет 79%.
Продолжаются работы по:
- планировке территории;
- отделке плиткой полов;
- установке межкомнатных дверей;
- разводке отопления;
- установке бордюров;
Завершаются работы по шпаклевке и отделке плиткой стен и устанавливаются санитарные приборы.