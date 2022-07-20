Заместитель губернатора Ростовской области – министр транспорта Владимир Окунев оценил темпы производства работ в строящейся школе в Каменском районе.

В хуторе Старая Станица продолжается строительство школы на 1000 мест.

Сегодня на объекте ведутся работы по монтажу систем вентиляции, устройству кровли, обвязки пожарных резервуаров, устройству входных узлов, переходной галереи и внутренних перегородок, установке оконных блоков.

Для продолжения строительства активно завозятся строительные материалы.

– Рабочих, которые находятся на объекте, недостаточно для того, чтобы ликвидировать имеющееся отставание от графика выполнения работ, – цитирует региональная пресс-служба Владимира Окунева. – Нужно решить данный вопрос, а также ускорить процедуру по внесению изменений в проектную документацию. Необходимо заменить оборудование и комплектующие на аналоги, поставка которых не будет являться проблемой.

Сейчас подрядчик работает с отставанием от графика, в том числе по объективным причинам. По итогам встречи представители подрядной организации заверили, что к августу на объекте будут ежедневно трудиться не менее 250 специалистов.

Напомним, строительство школы началось в 2020 году.